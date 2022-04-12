Леброн Джеймс рассказал о своих планах после провала «Лейкерс» в НБА

Главная звезда «Лейкерс» – Леброн Джеймс впервые за последние годы не сыграет в плей-офф. В предыдущие несколько лет он доходил до финала НБА и трижды его выигрывал.

У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я все еще пригоден к игре на высоком уровне, который показывал в этом сезоне. Пытаюсь выжать из этого чертова апельсина как можно больше сока. И я все еще хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я все еще чертовски хорош. Леброн Джеймс

В этом сезоне Леброн сыграл 56 игр, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» – 110:121. Джеймс в этом матче не участвовал, так как не успел восстановиться после травмы голеностопа.

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