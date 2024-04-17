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Леброн Джеймс вывел "Лейкерс" в плей-офф НБА

Баскетбол Плей-офф НБА, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:19 Фото: Instagram/lakers
Знаменитый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс помог своему клубу в важном матче стадии плей-ин НБА. Утром 17 апреля команда Джеймса переиграла "Нью-Орлеан" и завоевала путевку в плей-офф нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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"Лейкерс" на домашнем паркете был сильнее "Нью-Орлеан" и победил со счетом 110:106. Лидер команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал победные 23 очка при 9-ти подборах. Этот успех позволил 17-кратному чемпиону НБА пробиться в плей-офф, где они получили седьмой номер посева.


В свою очередь "Нью-Орлеан" еще не потерял шансы выступить в плей-офф НБА. Он разыграет это право с победителем матча "Сакраменто" – "Голден Стэйт".

Тем временем клуб Леброна Джеймса узнал своего будущего соперника по первому раунду плей-офф, "калифорнийцы" встретятся с "Денвер Наггетс", со второй командой Западной конференции и действующим чемпионом НБА. Первые две игры из этой серии пройдут на арене "Лейкерс".

В прошлом сезоне "Лос-Анджелес" и "Наггетс" уже встречались в плей-офф на стадии финала конференции. Тогда коллектив из Денвера разгромил дружину Джеймса в серии – 4:0.

А после этого в пяти матчах обыграл "Майами Хит" в финале НБА и стал обладателем чемпионского трофея.

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