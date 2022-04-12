В ЗКО опасаются затопления из-за размытия плотины в Оренбургской области

Объем воды в водохранилище составляет порядка 8 млн кубометров. Ширина размыва плотины – семь-восемь метров. Вода попадает в реку Елтышевка, которая впадает в реку Урал. Река Урал протекает рядом с поселком Чинарево Январцевского сельского округа района Байтерек. По состоянию на 18:00 угрозы населенному пункту нет, – приводит портал «Мой город» цитату из заявления пресс-службы ДЧС ЗКО.

Отмечается, что в поселок Чинарево направлена спецтехника (КУНГ, автомобили, лодки и мотопомпы), мешкотара и спасатели. Также подрядные организации направили в село погрузчики и экскаваторы.

Как уточняется, в поселке Чинарево 82 дома, в которых проживают 223 человека.