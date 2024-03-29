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Плотину прорвало в Актюбинской области

Плотину прорвало в Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 01:54 Фото: pixabay
МЧС Казахстана 29 марта сообщило, что прорвало плотину близ села села Жургенова в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, сначала на шлюзе Щербаковской плотины в Айтекебийском районе образовались трещины. Сотрудники МЧС заблаговременно эвакуировали 149 человек из 45 частных домов в селах Талдысай и Жургенова.

"В 21:40 прорвало плотину и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине с. Жургенева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались 251 человек, в том числе 87 детей.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области талые воды затопили 236 жилых домов, эвакуированы 2870 человек, из них 1279 детей.

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