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Законодательство РК
09:06 13.04.2022

Назначен новый помощник президента Казахстана

рк, президент, помощник, Ернар Баспаев, назначение Фото: Zakon.kz
Ернар Баспаев назначен помощником президента РК – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в тексте документа.

Ранее эту должность занимала Тамара Дуйсенова, которую глава государства 11 апреля назначил министром труда и социальной защиты населения РК.

Ернар Баспаев родился в Атырау. Является выпускником Алматинской казахской государственной юридической академии. После окончания вуза в 2001 году работал в Комитете по правам интеллектуальной собственности при Минюсте РК и Верховном суде РК. Последняя занимаемая должность – заведующий сектором службы по обеспечению защиты судей Верховного суда РК.

С 7 апреля 2010 года он был руководителем Департамента юстиции по Атырауской области.

С 2013 по июль 2019 года – руководитель аппарата акима Атырауской области.

С июля 2019 года – государственный инспектор Администрации президента РК.

Динара Халдарова
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