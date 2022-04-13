Болеть становиться дороже: за год лекарства в Казахстане подорожали на 6%

По данным аналитиков, за январь-февраль 2022 года в стране произвели фармацевтических продуктов на 28,6 млрд тг — на 11,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Алматинскую область: 9,8 млрд тг, плюс 83,1% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Шымкент (9,1 млрд тг, плюс 26% за год) и Алматы (3,4 млрд тг, минус 48,2%), - отмечено в исследовании Energyprom.kz.

Непосредственно выпуск лекарств по итогам двух месяцев текущего года составил 24,7 млрд тг — на 21,7% больше, чем годом ранее. Прочих фармацевтических товаров произвели на 3,3 млрд тг.

Эксперты уточняют, увеличилось производство перевязочных клейких материалов, кетгута и аналогичных материалов, а также аптечек первой помощи (на 49,8%, до 34 тонн), диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов (в 38,6 раза, до 133,2 тонны).

На фоне роста производства сокращается импорт в секторе. Так, по итогам января в страну завезли 1,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 64,4 млн долларов. Сокращение в натуральном выражении составило 40%, в денежном — 84,8%.

Из стран СНГ завезли 567,4 тонны медикаментов на сумму 8,4 млн долларов. Здесь основной объем импорта в Казахстан пришелся на Россию: 421,1 тонны - на 72,1% меньше, чем годом ранее. В тройке главных поставщиков также оказались Узбекистан и Беларусь.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 1,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 56 млн долларов. Здесь основным поставщиком для Казахстана стал Китай: 263,4 тонны медикаментов — на 48,3% меньше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Германия и Индия.

Также, как заявляют исследователи, розничные цены на фармацевтические препараты на внутреннем рынке Казахстана по итогам марта 2022 года выросли на 1,7% за месяц, на 3,7% с начала года и на 5,8% за год.

В годовой динамике сильнее всего цены ударили по карманам жителей Шымкента (удорожание — плюс 12,1%), Акмолинской (плюс 10%) и Алматинской (плюс 9,3%) областей. Наименьший рост цен зарегистрирован в Павлодарской области - всего на 2,9% за год.

Среди фармацевтической продукции в годовой динамике отмечен сильный рост цен на такие препараты, как «Хилак форте» (плюс 47,9%), ацикловир (плюс 18,1%), этиловый спирт (плюс 13,6%), сироп от кашля «Бронхикум-С» (плюс 10%), «Ренни» (плюс 10%), «Эссенциале форте Н» (плюс 9,8%).

В то же время подешевели «Нурофен», парацетамол, капли «Фенистил Нью», «Энап», азитромицин, порошок «Смекта».