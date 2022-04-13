Что нельзя делать при укусе клеща – врач

По словам специалиста, вредными могут оказаться некоторые «народные» методы по удалению клеща из-под кожи.

Если вы обнаружили клеща, то не нужно поливать его маслом. В этот момент клещ испытывает стресс и выделяет еще больше зараженной слюны в рану. Не нужно пытаться его выдавить. Лучше возьмите нитку и обвяжите ее вокруг тельца клеща. По возможности захватите хоботок, раскачивайте его из стороны в сторону. Либо повращайте хоботок вокруг своей оси, тем самым полностью вытаскивая его из кожи. Врач-иммунолог ГП№30 Алматы Малика Имашева

Подобную манипуляцию лучше делать в травмпункте, где есть необходимый инструментарий. Однако если ехать в больницу далеко, то можно попытаться удалить клеща самостоятельно. После его извлечения необходимо обработать место укуса любым дезинфицирующим раствором – спиртом, йодом, перекисью, зеленкой.

По словам Малики Имашевой, прививки против клещевого энцефалита также необходимо делать в зависимости от ситуации.

Если вас укусил клещ и вы не получали профилактическую прививку от клещевого энцефалита, то в приемном покое вы должны сделать экстренную вакцинацию иммуноглобулином. Если вы ранее получили вакцину против клещевого энцефалита, то экстренную вакцинацию после укуса делать не нужно. Малика Имашева

Любителям выезжать на природу необходимо заранее привиться. Желательно сделать это задолго до начала сезона клещей – в ноябре или декабре.

Выбирайте места остановок с небольшим количеством растительности, старайтесь не лежать на траве, надевайте одежду светлых оттенков, чтобы вовремя заметить клеща. Приехав с прогулки, осмотрите себя, детей, домашних животных на наличие клещей. Высокий клещевой сезон – это май и июнь, поэтому в эти месяцы будьте особенно внимательными.

Доктор напомнила: человек обычно не чувствует ничего в первые дни после укуса клеща, потому что сам укус безболезненный.

Фото: Zakon.kz

Лишь через пару дней место укуса может начать чесаться, появится ранка, которая очень медленно заживает, возможно покраснение в связи с развитием воспалительной реакции.