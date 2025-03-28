Укусы клещей в Алматы: что делать и где получить помощь
Фото: Zakon.kz
С наступлением теплого сезона важно соблюдать меры предосторожности при прогулках в парках и на природе. С таким заявлением выступили врачи Алматы. Специалисты также рассказали, что делать при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.
Заведующий приемным отделением городской клинической больницы (ГКБ) №4 Магадин Хайроев рекомендует:
"Если вы обнаружили на себе или на теле ребенка клеща, не стоит пытаться извлечь его самостоятельно – следует немедленно обратиться в травматологический пункт круглосуточного стационара по месту прописки".
Врач-рабиолог извлечет насекомое и проведет вакцинацию против клещевого энцефалита.
Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, поражающая нервную систему. Основные симптомы – высокая температура, интоксикация, неврологические нарушения.
Врач подчеркнул, что экстренная профилактика проводится людям, у которых клещ впился в эндемичных районах или есть риск заражения. Иммуноглобулин вводят каждые 10-12 часов в течение первых трех дней.
Где получить помощь
В Алматы работают 7 кабинетов при крупных стационарах:
- ГКБ №4 – ул. Папанина, 220.
- ГКБ №5 – пр. Достык, 220.
- Городская больница скорой неотложной помощи – ул. Казыбек би, 96.
- Центральная городская клиническая больница – ул. Жандосова, 6.
- ГКБ №7 – мкр. Калкаман, 20.
- Центр детской неотложной помощи – ул. Манаса, 40.
- Детская городская клиническая больница №2 – мкр. №2, пр. Алтынсарина, 54.
Ранее мы сообщали, что китайские врачи впервые пересадили печень свиньи человеку, чей мозг уже был мертв. Эксперимент продлился 10 дней.
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