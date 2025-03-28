Укусы клещей в Алматы: что делать и где получить помощь

С наступлением теплого сезона важно соблюдать меры предосторожности при прогулках в парках и на природе. С таким заявлением выступили врачи Алматы. Специалисты также рассказали, что делать при укусе клеща, сообщает Zakon.kz.

Заведующий приемным отделением городской клинической больницы (ГКБ) №4 Магадин Хайроев рекомендует:

"Если вы обнаружили на себе или на теле ребенка клеща, не стоит пытаться извлечь его самостоятельно – следует немедленно обратиться в травматологический пункт круглосуточного стационара по месту прописки".

Врач-рабиолог извлечет насекомое и проведет вакцинацию против клещевого энцефалита.

Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, поражающая нервную систему. Основные симптомы – высокая температура, интоксикация, неврологические нарушения.

Врач подчеркнул, что экстренная профилактика проводится людям, у которых клещ впился в эндемичных районах или есть риск заражения. Иммуноглобулин вводят каждые 10-12 часов в течение первых трех дней.

Где получить помощь

В Алматы работают 7 кабинетов при крупных стационарах:

ГКБ №4 – ул. Папанина, 220.

ГКБ №5 – пр. Достык, 220.

Городская больница скорой неотложной помощи – ул. Казыбек би, 96.

Центральная городская клиническая больница – ул. Жандосова, 6.

ГКБ №7 – мкр. Калкаман, 20.

Центр детской неотложной помощи – ул. Манаса, 40.

Детская городская клиническая больница №2 – мкр. №2, пр. Алтынсарина, 54.

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