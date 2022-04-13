Новый суточный максимум заражений КВИ зарегистрирован в Китае

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад.

Среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1513 человек, остальные 26 525 – бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы, – говорится в сообщении.

Число лечащихся от COVID-19 превышает 280,2 тыс. – это в два раза больше, чем 6 апреля.

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Напомним, 11 апреля в Китае зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом.