11:06 13.04.2022
Новый суточный максимум заражений КВИ зарегистрирован в Китае
Фото: pixabay
В Китае зарегистрировали новый максимум заражений коронавирусной инфекцией за пандемию – за минувшие сутки в стране выявили 28 038 случаев COVID-19, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад.
Среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1513 человек, остальные 26 525 – бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы, – говорится в сообщении.
Число лечащихся от COVID-19 превышает 280,2 тыс. – это в два раза больше, чем 6 апреля.
Напомним, 11 апреля в Китае зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом.