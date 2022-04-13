Новак Джокович проиграл 46 ракетке мира в Монте-Карло

На старте этих соревнований сербский теннисист проиграл представителю Испании, 46 номеру мирового рейтинга Алехандро Давидович-Фокине в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Сенсационный поединок продолжался почти три часа.

В Монте-Карло Джокович сыграл первый официальный матч с конца февраля 2022 года, пропустив ряд серьезных турниров из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Фото: ktf.kz

12 апреля сетку парного разряда этих состязаний покинул казахстанец Александр Бублик, который играл в дуэте с Николосом Басилашвили из Грузии. Они не смогли пробиться в 1/8 финала, проиграв Сантьяго Гонсалесу (Мексика) и Андресу Мольтени (Аргентина) – 3:6, 4:6.

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