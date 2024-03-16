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Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с "Мастерса" в Майами

Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с «Мастерса» в Майами Фото: АТР
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил свое решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Майами (США), который пройдет с 20 по 31 марта, сообщает Zakon.kz.

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"Привет, Майами! К сожалению, я не буду играть в этом году у вас. На данном этапе моей карьеры я пытаюсь найти баланс между личным и профессиональным графиками. Мне жаль, что я не увижу одних из лучших и самых страстных болельщиков в мире. Я с нетерпением жду будущих соревнований здесь!" – написал Джокович в своих социальных сетях.

Далее в календаре 36-летнего Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдет с 7 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что армия пчел помешала матчу Алькараса и Зверева на "Мастерсе" в США.

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