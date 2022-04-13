Строительство АЭС в Казахстане: идут исследовательские работы

Вопрос строительства АЭС долгий. Сейчас ведутся исследовательские работы, связанные с возможными площадками размещения с учетом геологических, тектонических, сейсмологических исследований, природных рельефов, ландшафтов, наличия воды, человеческих ресурсов. Вот эти работы предварительно должны быть проведены. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По словам министра, новые места, подходящие для строительства атомной станции, пока не определили.

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Работа ведется ежедневно, вопрос исследования не одного дня. Есть огромный комплекс работ, которые мы должны сделать до момента начала какого-либо строительства. Болат Акчулаков

Ранее Минэнерго сообщало, что для строительства АЭС в Казахстане изучают шесть мировых поставщиков ядерных технологий.