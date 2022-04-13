12:12 13.04.2022
В Казахстане не будет военного парада
Фото: akorda.kz
Как заявили в Министерстве обороны, проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется, передает Zakon.kz.
Вместе с тем запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Пресс-служба МО РК
Всего запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.