В Казахстане не будет военного парада

Вместе с тем запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Пресс-служба МО РК

Всего запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.