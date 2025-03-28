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События

Более 300 единиц техники привлекут для проведения парада Победы в Астане

Более 300 единиц техники привлекут для проведения парада Победы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:11 Фото: akorda.kz
В Министерстве обороны Казахстана сегодня, 28 марта 2025 года, поделились подробностями подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что глава оборонного ведомства Руслан Жаксылыков посетил столичную войсковую часть 68665, где развернут полевой лагерь для военнослужащих и пункт подготовки техники вооружения, участвующих в военном параде.

"В этом году в параде примут участие 24 парадных расчета. Общая численность участников – свыше 4 тыс. человек, из которых более 200 – это женщины-военнослужащие. Механизированная колонна будет представлена более 300 единицами боевой и специальной техники, в том числе экземпляры исторических образцов. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов".Пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

Основу парадных расчетов составят Сухопутные войска Вооруженных сил РК. В торжественном шествии также примут участие коробки Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МО РК

"Сегодня готовность к приему участников парада – 100%".Пресс-служба МО РК

Как рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК Мереке Кучекбаев, подготовка к параду началась давно.

"В воинских частях на местах дислокации был проведен отбор и занятия. Сейчас проводится переброска техники и личного состава в Астану для слаживания и совместных тренировок", – добавил генерал-майор.

Министр отдал ряд поручений должностным лицам по качественной подготовке к параду, подчеркнув важность соблюдения воинской дисциплины, обеспечения нужд участников, в частности, в создании необходимых условий для проживания и питания.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:11
К казахстанцам с важной информацией обратилось Минобороны

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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