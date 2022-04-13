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12:18 13.04.2022

Наводнение в ЮАР унесло жизни 59 человек

стихия унесла жизни 59 человек Фото: twitter/Yvette78430552
Число погибших из-за наводнения в восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал увеличилось до 59. В результате непрекращающихся проливных дождей сошли оползни, которые разрушали дома в жилых кварталах, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал ENCA, больше всего пострадал северный пригород главного порта страны Дурбана, где оказались частично затоплены жилые кварталы. Во многих местах выявлены оползни. Разрушения зафиксированы в деревнях, построенных из песка без фундамента.

По данным местных властей, 45 человек погибли в городе Дурбан, 14 — в Ндведве и Квадукузе. Премьер-министр провинции Зихле Зикалала созвал специальное исполнительное собрание, чтобы получить отчет о стихийном бедствии.

Виной всему – проливные дожди, которые шли в регионе с конца прошлой недели.

Спасатели и муниципальные службы оказывают помощь пострадавшим. В нескольких местах вышедшие из берегов реки затопили автомобильные дороги. По словам главы правительства, ущерб оценивается в миллиарды рандов (около 70 млн долларов).

10 апреля на Филиппинах произошло мощное наводнение, вызванное тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережьях островного государства в Юго-Восточной Азии. Порывы ветра достигали 65 км/ч. По последним данным, в регионе погибло не менее 25 человек.

Оксана Житникова
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