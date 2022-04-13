Наводнение в ЮАР унесло жизни 59 человек

Как сообщает телеканал ENCA, больше всего пострадал северный пригород главного порта страны Дурбана, где оказались частично затоплены жилые кварталы. Во многих местах выявлены оползни. Разрушения зафиксированы в деревнях, построенных из песка без фундамента.

По данным местных властей, 45 человек погибли в городе Дурбан, 14 — в Ндведве и Квадукузе. Премьер-министр провинции Зихле Зикалала созвал специальное исполнительное собрание, чтобы получить отчет о стихийном бедствии.

Виной всему – проливные дожди, которые шли в регионе с конца прошлой недели.

Спасатели и муниципальные службы оказывают помощь пострадавшим. В нескольких местах вышедшие из берегов реки затопили автомобильные дороги. По словам главы правительства, ущерб оценивается в миллиарды рандов (около 70 млн долларов).

Devastating floods have hit KwaZulu-Natal, Eastern coast of South Africa 🇿🇦



Rivers have overflown, cars swept away and properties damaged in the heavy rain.



45 people have died since the floods started. pic.twitter.com/AIL26ctslW April 12, 2022

Looks like a chocolate waterfall. The rich red soil of KwaZulu Natal pic.twitter.com/X7LjCWF5mV April 12, 2022

10 апреля на Филиппинах произошло мощное наводнение, вызванное тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережьях островного государства в Юго-Восточной Азии. Порывы ветра достигали 65 км/ч. По последним данным, в регионе погибло не менее 25 человек.