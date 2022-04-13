Амурный гороскоп: как ведут себя влюбленные разных знаков зодиака

Когда мы влюблены, как заявляют эксперты изданию «Пятого канала», у нас всегда меняется поведение, даже если мы сами за собой этого не замечаем.

К примеру, Овен не стремится скрывать свою симпатию к объекту страсти. Он будет проявлять интерес и внимание, порой даже агрессивно.

Не удивляйтесь, если он начнет бесцеремонно расспрашивать вас о самом сокровенном.

А вот Тельцы ведут себя осторожно. Но не потому, что боятся быть уличенными в нежных чувствах.

Они попросту присматриваются к своему избраннику, ведь разочарование – слишком горькая награда для влюбленного.

Близнецы выдают себя с потрохами. Они и краснеют, и бледнеют, и даже порой заикаются в присутствии своей пассии. По ним сразу видно, что в животе у них начали порхать бабочки.

Рак – один из самых эмоциональных знаков. Тем не менее Раки скрывают заинтересованность, маскируя ее чувством юмора.

Свою зазнобу Рак будет пытаться рассмешить, ведь для него комическое идет рука об руку с тем, какими он видит отношения.

Львы решительны, а потому будут сразу заявлять о своих якобы правах на внимание понравившегося человека. Забавно, но в порыве страсти Лев готов отстаивать точку зрения возлюбленного, даже если кто-то в шутку покусится на ее объективность.

Влюбленная Дева будет стараться сохранять спокойствие в присутствии объекта ее очарования.

Но, правда, ей это не всегда удается. Она долго присматривается к человеку, поскольку всегда имеет серьезные намерения.

Весы готовы взвешивать за и против бесконечно долго. Поэтому они не сразу рвутся в бой, а долго анализируют свой собственный выбор.

Они скрывают эмоции, чтобы не позволить ранить свои чувства, которые им так дороги.

Скорпион в состоянии влюбленности ведет себя немного безумно.

Он готов совершать странные поступки ради объекта желания и прямо настаивает на взаимности, даже если его откровенно игнорируют.

Стрелец – самый навязчивый знак зодиака. Он претендует на каждую минуту времени человека, который ему понравился. Он совершенно не терпит отказов и будет раз за разом претендовать на роль кавалера или дамы сердца.

Козерог изучает того, кто ему приглянулся, долго и тщательно. Все потому, что он не любит романов и интрижек, а ищет серьезных отношений.

Понять при этом, что он влюблен, трудно.

Влюбленный Водолей думает не о себе. Он готов окружать заботой, вниманием, быть рядом с объектом страсти, даже если ему еще не ответили взаимностью.

Очень романтичные по натуре Рыбы всегда стремятся воплотить в жизнь все стереотипные способы ухаживания. Они могут проявить и креатив, но догадаться об их намерениях не составит труда.