Сезон отпусков близок: советы по безопасному загару

Отправляясь в горный поход, каждому нужно помнить простое правило: чем выше местность над уровнем моря, тем ближе она к солнечным лучам. Следовательно, каждые 100 метров вверх усиливают воздействие солнечной радиации на 1-2%, поскольку в горах нет той запыленной, плотной, влажной атмосферы города, воздух в горах намного чище.

Заведующая отделением ВОП городской поликлиники №18 Алматы Гульвира Есхожаева советует при походе в горы выбирать правильную одежду.

Темный цвет лучше поглощает свет, нежели белый. Лучше всего закрывать участки тела и не идти в горы с открытыми коленками. На низ выберите эластичную ткань, которая не будет сковывать движения и поможет коже дышать. Торс также лучше закрыть кофтой с длинными рукавами. Выбирая одежду и обувь светлых тонов, стоит обратить внимание на то, чтобы тело и ноги были закрыты. Заведующая отделением ВОП городской поликлиники №18 Алматы Гульвира Есхожаева

Другое дело – пляжный отдых. Чтобы загар не принес вред, врач рекомендует использовать солнцезащитные кремы даже тем, у кого смуглая кожа.

Ходят слухи, что смуглая кожа защищает от солнечных ожогов, повышая естественный SPF вашей кожи. Это действительно так, но с оговорками. Оказывается, смуглая кожа не заменяет надежную защиту от солнца в виде солнцезащитного крема, особенно если вы много времени проводите у океана. Доктор Гульвира Есхожаева

При выборе крема от загара специалист советует обращать внимание на SPF (Sun protective factor). Это степень защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Он имеет определенные числовые значения: «8», «10», «15», «30», «60», которые указывают, во сколько раз крем увеличивает время безопасного пребывания на солнце.

В среднем 20 минут без защитного средства достаточно, чтобы обгореть. С кремом от загара с SPF «15» вы проведете 5 часов на пляже, и ваша кожа будет в порядке. Гульвира Есхожаева

При выборе солнцезащитного крема необходимо учитывать несколько факторов:

свой фототип;

погодные условия: при облачной погоде фактор защиты может быть ниже (UVB-лучи, от которых защищает SPF, частично блокируются облаками);

индивидуальные особенности вашей кожи: тип, склонность к аллергическим реакциям, наследственность;

климатическую зону.

В какие часы рекомендовано загорать, в какие – нет?

Нужно знать, когда нельзя выходить из тени, ведь в часы солнечной активности кожа человека может «сгореть» буквально за считанные минуты. Врач отмечает, что хорошее время для загара – утром — с 8:00 до 11:00, вечером — с 16:00 до 19:00.

Фото: Zakon.kz

И в горах, и на пляже человек может получить солнечный удар, или перегрев организма.

Первые симптомы солнечного удара — усталость, головная боль, головокружение, ощущение ломоты в теле, тошнота, рвота. Чуть позже могут появиться шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, потемнение в глазах.

Что нужно сделать в первую очередь при перегреве?

Для начала необходимо обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен.

Снимите с себя лишнюю, мешающую одежду. Если есть возможность – охладите тело с помощью воды. Еще лучше – сделайте из мокрого полотенца или салфетки компресс на голову. Испаряющаяся вода поможет снизить температуру. Если есть возможность принять освежающий прохладный душ – сделайте это немедленно! Помните, тепловой удар наступает быстро. Чем решительнее и энергичнее окажутся ваши действия – тем меньше шансов его получить. Гульвира Есхожаева

Те же действия нужно применить и к человеку, который не уберег себя от теплового удара.

Помогите пострадавшему уйти в более прохладное место и обеспечьте ему нормальный теплообмен. Еще лучше – найдите помещение с кондиционером или хотя бы с вентилятором. Помогите снять одежду. Если человек потерял сознание, вам придется раздеть его самому. Не забудьте про компресс на голову! Гульвира Есхожаева

Врач напоминает, что симптомы солнечного удара не проходят «сами собой». По статистике, от теплового удара в мире ежегодно умирают тысячи людей.