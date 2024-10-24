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Порадует ли погода казахстанцев 25 октября

Порадует ли погода казахстанцев 25 октября, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:59 Фото: unsplash
В предстоящую пятницу, 25 октября 2024 года, казахстанцы будут отмечать День Республики. Порадует ли их погода теплом и солнцем, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Судя по прогнозу, гражданам не стоит ждать хорошей погоды в праздничный выходной.

"Большая часть республики находится под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на востоке страны прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед... По стране ожидаются туманы, усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Чуть больше повезет жителям юго-востока Казахстана, так как там, по данным гидрометцентра, ожидается погода без осадков.

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О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента на День Республики, можете узнать здесь.

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