СК «Евразия» осуществила выплату семье погибшего в массовом ДТП

В подавляющем большинстве случаев причина таких ДТП заключается в том, что один из участников движения теряет контроль над ситуацией, а другие не соблюдают дистанцию или просто становятся вынужденными участниками аварии.

Так произошло с одним из клиентов СК «Евразия». 14 октября 2021 года в Жаркенте водитель-женщина, управляя автомашиной Subaru Impreza, нарушив ПДД, допустила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz W124. От удара последний врезался в грузовой автомобиль марки «КАМАЗ». В результате ДТП водитель Mercedes-Benz W124 скончался на месте происшествия.

Ответственность водителя, который допустил ДТП, была застрахована в СК «Евразия». Согласно договору ОГПО ВТС, после сбора всех необходимых документов компания осуществила страховую выплату супруге и двум несовершеннолетним детям погибшего на общую сумму 6,1 млн тенге, а также дополнительно оплатила ритуальные услуги – 306 тыс. тенге.

Дорога – опасное место в любое время года. В межсезонье риски усугубляются, а на отдельных участках возрастают до критических значений. Дополнительные проблемы создают наледи, лужи и сильный ветер. Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, будьте предельно внимательными на дороге. Для безопасности на дорогах необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также понимать, как хрупка человеческая жизнь, и осознавать причинно-следственную связь между нарушением правил и утратой жизни. Директор Департамента рекламы и PR Алина Тойганбаева

Заявления на осуществление страховых выплат принимаются как в офисах компании, так и посредством корпоративного сайта и через онлайн-службы сервис-центра по электронному адресу: servicecenter@theeurasia.kz.

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