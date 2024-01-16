Осторожно гололед: СК "Евразия" выплатила 7 млн тенге за разбившуюся в ДТП "Камри"

Зимой традиционно многократно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий на городских улицах и загородных автомагистралях. Каждый раз снег застигает немалую часть водителей врасплох, о чем свидетельствует увеличение количества ДТП порой в десятки раз.

Из-за сложных погодных условий, в том числе низкой видимости и гололедицы, власти вынуждены ограничивать движение на трассах республиканского значения, что уже неоднократно происходило этой зимой в самых разных регионах страны, чаще всего в центральной и северной частях Казахстана.

Типичное зимнее происшествие

Так, в Акмолинской области в конце ноября на трассе Екатеринбург – Алматы произошло очередное ДТП, спровоцированное капризами природы. Водитель новенького автомобиля Toyota Camry 70 из-за плохой видимости и обледенения, вызванных осадками – снегом с дождем, на скользкой дороге не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением.

Фото: СК "Евразия"

В результате столкновения пострадали передняя и задняя части автомобиля, общая сумма ущерба, по оценке специалистов автосервиса, составила более 7 млн тенге. Однако благодаря наличию полиса добровольного автострахования КАСКО СК "Евразия" осуществила выплату.

"Гололед – главная причина аварии зимой. Малейшая неосторожность со стороны водителя может привести печальным последствиям. В причинах можно винить погоду, но ей нельзя предъявить претензии по возмещению ущерба. Защитить автомобиль в этой и многих других ситуациях поможет полис автоКАСКО". Исполнительный директор СК "Евразия" Юрий Славкин

От чего еще защищает КАСКО?





Обычный полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО ВТС) не покрывает ущерб виновника в ДТП, на выплату может рассчитывать только пострадавшая сторона. КАСКО помогает получить выплату, несмотря на степень вины водителя застрахованного авто.





Кроме того, страховая выплата в рамках ОГПО ВТС законодательно ограничена 600 МРП, или около 2,2 млн тенге. А вот размер покрываемого ущерба у полиса КАСКО ограничен только договором и устанавливается владельцем авто самостоятельно.





По условиям КАСКО, автомобиль страхуется не только от ДТП, но и от других рисков, в числе которых стихийные бедствия (буря, ураган, град, пожар), противоправные действия третьих лиц (вандализм, угон, кража легкосъемных деталей – боковые зеркала, колеса и т.д.).

"КАСКО покрывает ущерб даже от случайно вылетевшего из-под колеса соседнего автомобиля камня, главное – вызвать аварийного комиссара и надлежащим образом оформить инцидент", – заключил представитель СК "Евразия".

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Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022.



