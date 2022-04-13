В МВД рассказали, сколько россиян хотят получить гражданство Казахстана

Примерно около 170 россиян обратились за гражданством Республики Казахстан. Наша аналитика показывает, что и в прошлом году обращалось примерно такое же количество людей. А раньше даже чуть больше – свыше 200 человек обращались за приобретением гражданства Казахстана. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

Кроме того, по его словам, есть небольшое увеличение числа людей, обратившихся с просьбой о получении вида на жительство, – в предыдущие годы эта цифра варьировалась от 350 до 400, а с начала 2022 года – тысяча человек.

Также около 10 тыс. человек обратились за получением индивидуального идентификационного номера (ИИН). Его может получить любой гражданин зарубежного государства для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов. ИИН – это инструмент, совсем не говорящий о гражданстве или виде на жительство. Марат Кожаев

Ранее в кулуарах Мажилиса Марат Кожаев рассказал, сколько россиян и украинцев въехали в Казахстан за последнее время.