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Законодательство РК
13:25 13.04.2022

В МВД рассказали, сколько россиян хотят получить гражданство Казахстана

рк, гражданство, россияне, мвд Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, сколько россиян подали заявление на получение гражданства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Примерно около 170 россиян обратились за гражданством Республики Казахстан. Наша аналитика показывает, что и в прошлом году обращалось примерно такое же количество людей. А раньше даже чуть больше – свыше 200 человек обращались за приобретением гражданства Казахстана.Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

Кроме того, по его словам, есть небольшое увеличение числа людей, обратившихся с просьбой о получении вида на жительство, – в предыдущие годы эта цифра варьировалась от 350 до 400, а с начала 2022 года – тысяча человек. 

Также около 10 тыс. человек обратились за получением индивидуального идентификационного номера (ИИН). Его может получить любой гражданин зарубежного государства для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов. ИИН – это инструмент, совсем не говорящий о гражданстве или виде на жительство.Марат Кожаев

Ранее в кулуарах Мажилиса Марат Кожаев рассказал, сколько россиян и украинцев въехали в Казахстан за последнее время.

Тамила Языкова
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