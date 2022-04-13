Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66% – Минэнерго

В стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей, 10 из которых находятся в коммунальной собственности (Семея, Костаная, Кентау, Уральска, Аркалыка, Шахтинска, Нур-Султана, Кызылорды, Тараза), две – в государственной (ТОО «МАЭК Казатомпром»), три – в квазигосударственной (АО «АлЭС») и 22 – в частной собственности. Пресс-служба Министерства энергетики РК

При этом количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает свыше 50 лет, составляет 28 единиц (76%), свыше 30 лет – 9 единиц (24%).

Как отметили в ведомстве, средний возраст ТЭЦ составляет 61 год.

В состав 11 энергопредприятий, помимо ТЭЦ, входят магистральные и внутриквартальные тепловые сети в следующих городах: Семей, Костанай, Усть-Каменогорск, Уральск, Атырау, Актау, Аркалык, Кызылорда, Текели и Рудный.

Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ Уральска, Тараза, Кентау, Кызылорды и Степногорска превышает 80%. Пресс-служба Министерства энергетики РК

В рамках проводимой реформы по снижению барьеров для развития бизнеса в 2018 году контроль за энергетическими организациями со стороны государственного органа по энергетическому контролю ослаблен.

В этой связи Министерством энергетики инициируется внесение поправок в законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому контролю, в т.ч. за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ электростанций и сетей.

Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевым использованием средств.

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Вместе с тем по поручению главы государства начата работа по проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций. По результатам данного аудита будет определен перечень мероприятий, направленных на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации.

Отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Министерством энергетики РК готовится программа модернизации теплоэлектроцентралей.