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Законодательство РК
14:07 13.04.2022

Названы причины роста цен на продукты в Казахстане

МТИ РК, цены, удорожание Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков на брифинге в СЦК озвучил основные причины роста цен на продукты питания в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Причиной роста цен является фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов. К тому же сейчас свежая продукция пошла из Узбекистана, Пакистана, что тоже является основной причиной для роста цен. Удорожание кормов в результате засухи является причиной роста цен на говядину, мясо кур, молочную продукцию и яйца. Зампредседателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков

По его словам, повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста цен на продовольствие.

Был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги. Повышение цен на сырье, удобрения, логистику, ветеринарные препараты также влияет на рост цен на социально значимые продукты питания. Определенную лепту в рост цен внесли январские события. Рост цен на сахар обусловлен геополитической ситуацией и связан с событиями в Украине и запретом экспорта сахара из РФ. Россия была основным поставщиком сахара. 58% импортировал Казахстан. Айдар Абилдабеков

Для недопущения резкого роста цен на продукты питания, по его словам, в стране действуют ограничения на экспорт картофеля, масла и маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Правительством также принят запрет о вывозе сахара и зерна, чтобы сдержать цены на эти продукты на внутреннем рынке.

Мадина Мамырханова
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