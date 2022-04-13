14:24 13.04.2022
Лавина сошла в горах Алматы – ведется поиск двух человек
Фото: pxhere
13 апреля сошла лавина в районе пика «Молодежный». Предположительно под лавиной остались два человека, передает Zakon.kz.
13 апреля в 13:28 поступило сообщение от оперативного дежурного Службы спасения о том, что в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Предположительно под лавиной остались два человека. ДЧС Алматы
В поисково-спасательных работах в горах Алматы участвуют спасатели КСП «Туюксу», Службы спасения, РОСО МЧС РК, Казселезащиты. Итого – 26 человек и два кинологических расчета.