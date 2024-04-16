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Лавины сошли в Алматы в районе Альплагеря

Лавина, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 12:19 Фото: МЧС РК
В Медеуском районе Алматы 16 апреля сошли лавины, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, диспетчеры "Казселезащиты" сообщили, что на лавиносборах в Медеуском районе (район Альплагеря) сошли снежные лавины объемом 4 тыс. кубометров. (остановились в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

Вместе с этим от синоптиков "Казгидромета" поступило штормовое предупреждение о том, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется лавинная опасность.

ДЧС напоминает, что в регионе сохраняется лавинная опасность и просит граждан ограничить посещение горной местности.

"Не выходите на заснеженные склоны, вы можете спровоцировать сход лавины", – обратились в ДЧС.

Накануне, 15 апреля, лавина сошла на Большом Алматинском озере.

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