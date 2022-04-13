Нет гарантий, что ЧП на КТК не повторится в будущем – депутат

Мажилисмен Айкын Конуров напомнил, что авария на КТК приостановила экспорт большей части казахстанской нефти. По его словам, Министерство энергетики не считает эту ситуацию критической, поскольку сокращение добычи нефти является «технологически допустимым».

Фракция «Народной партии Казахстана» в свою очередь, считает, что в целом подобная экспортная модель является недопустимой с точки зрения экономического суверенитета.

За аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы. Мажилисмен Айкын Конуров

Он уточнил, что порядка 80% экспорта нефти в Евросоюз осуществляется через КТК. Тем самым судьба экспортной выручки, которая обеспечивает пополнение республиканского бюджета и Национальный фонд, зависит от одного трубопровода, в котором доля государства в лице нацкомпании «КазМунайГаз» составляет всего 19%.

После реализации проекта расширения мощность КТК увеличится с 67 млн тонн до 83 млн тонн. Это привязано к проекту расширения добычи нефти на месторождении Тенгиз. С коммерческой точки зрения и интересов частных акционеров это все логично и обоснованно. Но с позиции государства зависимость всей нашей экономики от одного источника поступлений и одного канала сбыта станет просто критической. Айкын Конуров

12 апреля на брифинге в правительстве министр энергетики Казахстана рассказал о текущей ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме. А после, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что больших потерь из-за ЧП не будет.