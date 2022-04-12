Акчулаков о ЧП на КТК: Мы не думаем, что будут большие потери

Мы держим связь с нашими коллегами. Пока с их стороны идет ссылка о том, что погодные условия не позволяют ремонтным бригадам спуститься под воду. Вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже, думаю, что своих коллег отправим или же сами съездим для определения перспектив на месте. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

При этом, отвечая на вопрос по поводу начала ремонтных работ, глава Минэнерго сообщил, что российской стороной определены повреждения, но информации, что водолазы и рабочие бригады приступили к ремонту, у Казахстана нет.

Сейчас КТК работает на 60%. Если сохранится ситуация, когда он будет работать на 60% мощности в течение апреля, а также альтернативные маршруты, которые мы сейчас используем, то мы не думаем, что будут большие потери. Вот если КТК полностью встанет, то будут большие потери. Болат Акчулаков

Министр добавил, что пока подсчитывать ущерб в материальном выражении рано.

Мы на 7,5% шли с опережением добычи за первый квартал. Это подушка, которую мы создали, и мы ее «съедим» сейчас до 15 апреля. Цену мы вообще закладывали (в бюджете. – Прим. ред.) 60 долларов, а сейчас другая. Мы не видим на данный момент каких-то денежных потерь. Болат Акчулаков

Напомним, 20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.

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28 марта в КТК заявили, что возобновлена работа на одном из причалов.

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6 апреля министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса рассказал, как обстоит ситуация на КТК с отгрузкой казахстанской нефти после ЧП.