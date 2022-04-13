Лавина сошла в горах Алматы – найден один пострадавший, второго ищут при помощи дрона

Cпасатели задействовали дрон в поисково-спасательных работах.

Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего. Он в сознании. Поиски второго продолжаются. ДЧС Алматы

По предварительным данным, у него вывих плеча.

13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека.