15:43 13.04.2022
Лавина сошла в горах Алматы – найден один пострадавший, второго ищут при помощи дрона
Фото: piqsels
Лавина сошла в горах Алматы. Один пострадавший найден, поиски второго продолжаются, передает Zakon.kz.
Cпасатели задействовали дрон в поисково-спасательных работах.
Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего. Он в сознании. Поиски второго продолжаются. ДЧС Алматы
По предварительным данным, у него вывих плеча.
13 апреля в районе пика «Молодежный» сошла лавина. Под лавиной остались два человека.
Лавина сошла в горах Алматы – ведется поиск двух человек
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