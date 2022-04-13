Плей-офф Кубка Дэвиса-2022 примет испанская Малага

Регион Андалусия сыграл очень важную роль в истории Кубка Дэвиса, а Малага – идеальное место для кульминации мужского Чемпионата мира по теннису в этом году. С нетерпением ждем битвы 16 лучших сборных в сентябре, затем восемь сильнейших в ноябре смогут получить шанс на звание чемпиона мира. Дэвид Хаггерти, президент ITF

Плей-офф пройдет с 21 по 27 сентября в Малаге. В последний раз соревнования проводились здесь в 2003 году.

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