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Определились четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса

Определились четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса Фото: usopen.org
19 сентября прошла жеребьевка стадии плей-офф Кубка Дэвиса-2023. Определились все четвертьфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

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Плей-офф Кубка Дэвиса-2023 пройдет в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября.

Итоги жеребьевки "Финала восьми" Кубка Дэвиса:

Канада – Финляндия

Чехия – Австралия

Италия – Нидерланды

Сербия – Великобритания

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.

Ранее сборная Казахстана обыграла команду Болгарии и пробилась в квалификационный этап Кубка Дэвиса.

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