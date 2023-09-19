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Определились четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса
Фото: usopen.org
19 сентября прошла жеребьевка стадии плей-офф Кубка Дэвиса-2023. Определились все четвертьфинальные пары, сообщает Zakon.kz.
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Плей-офф Кубка Дэвиса-2023 пройдет в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября.
Итоги жеребьевки "Финала восьми" Кубка Дэвиса:
Канада – Финляндия
Чехия – Австралия
Италия – Нидерланды
Сербия – Великобритания
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.
Ранее сборная Казахстана обыграла команду Болгарии и пробилась в квалификационный этап Кубка Дэвиса.
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