ДУМК: Религиозный кризис или стабилизирующий фактор?

В мероприятии приняли участие Оспан Толеби – представитель Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам города Алматы, доктор Иноятулла Агзам – преподаватель гуманитарного факультета египетских мусульманских университетов «Аль-Азхар» и Суэцкого канала, известные исламоведы, религиоведы и другие специалисты-эксперты.

По словам модератора, директора Института геополитических исследований Асылбека Избаирова, в последнее время на некоторых сайтах и в соцсетях стали появляться статьи и посты о «религиозном кризисе» в Казахстане.

Духовенство обвиняют в неспособности эффективно решать поставленные перед ним задачи, а государство – в чрезмерном вмешательстве в религиозную сферу, в создании в ней огромного бюрократического аппарата. В некоторых материалах наблюдается почти неприкрытый призыв превратить Духовное управление мусульман Казахстана в центр «развития исламской политической мысли в соответствии с современностью» и полностью вывести ДУМК из-под контроля госструктур как «пережиток советской системы». Асылбек Избаиров

Как прозвучало на конференции, ДУМК на протяжении всех лет независимости успешно выполняет свою главную функцию – институциональную консолидацию большей части отечественной уммы. Духовное управление мусульман, безусловно, является стабилизирующим фактором на религиозном поле Казахстана и противостоит развитию радикальных религиозных течений экстремистского толка.

Спикеры считают, что подобная критика муфтията в такой тонкой, чувствительной сфере, как религия, является дестабилизирующим фактором, подталкивающим к постепенной политизации ислама с известными печальными последствиями для страны.

Сегодня основной идеологической линией ДУМК является проповедование среди верующих мусульман Казахстана концепции «Ихсан», отметил представитель Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам города Алматы Оспан Толеби.

«Ихсан» – это духовное учение, которое укрепляет веру человека и совершенствует нравственные добродетели. Лингвистическое значение слова «ихсан» – «добро», «благо», «искренность». Терминологическое же значение: «делать что-либо самым прекрасным и совершенным способом». ДУМК показывает, что основой его политики является только духовное и нравственное воспитание верующих и молодежи в рамках традиционного ханафитского ислама. Оспан Толеби.

В конце 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, который проинформировал главу государства о том, что муфтият приступит к широкой популяризации учения «Ихсан» и концепции «совершенного человека» Абая.

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В ходе работы конференции шел поиск ответа на вопрос: насколько возможна гармонизация исторических мусульманских систем, сформировавшихся в Центральной Азии еще в далеком средневековье, с современными образовательными стандартами и с концепцией «Ихсан», являющейся официальной идеологической линией ДУМК?

Участники конференции обсудили также другие темы, вызывающие большой общественный интерес, проанализировали религиозную ситуацию в стране, новые внутриполитические риски и угрозы, в частности, в отношении процесса политизации ислама.

По мнению научного сотрудника Института геополитических исследований, магистра исламоведения Ернара Чалгымбаева, данная конференция полезна тем, что на ней прозвучал компетентный анализ потенциала центрально-азиатской школы богословия.

Это позволяет задуматься о возрождении своих местных традиций и возможностей, направленных на противодействие экстремистской идеологии, а также о восстановлении системы местного мусульманского образования, функционировавшей до европейской колониальной экспансии на территории Центральной Азии. Ернар Чалгымбаев

Также на конференции был рассмотрен успешный опыт зарубежных стран по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.