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Пресс-релизы

Подвиги медиков в годы войны вспоминали участники международной конференции в Алматы

Алматы, Великая Отечественная война, военные медики, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 14:57 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы прошла IV Международная научно-практическая конференция "Подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной войны", приуроченная к 80-летию Победы, сообщает Zakon.kz.

По традиции ее участники возложили венки к Вечному огню в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, почтив память павших воинов минутой молчания. Отдавая дань уважения героям, под звуки духового оркестра студенты военной кафедры Казахстанско-Российского медицинского университета прошли торжественным маршем по площади у Мемориала Славы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов, ветераны Вооруженных сил генерал-майоры запаса Владимир Тузиков, Айткали Есенгулов и председатель общественного объединения "Ветераны военной медицины" полковник медицинской службы Найман Окапов.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

С докладом перед собравшимися выступил руководитель Центра военной медицины Министерства обороны РК полковник Тимур Ошакбаев.

"Подвиг военных медиков – это не только героизм на передовой, но и тяжелый самоотверженный труд в тылу, эвакуационных госпиталях и лабораториях. Их работа спасла миллионы жизней, – подчеркнул Ошакбаев.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Международная конференция собрала представителей министерств обороны, здравоохранения и ЧС, преподавателей учебных заведений, молодых ученых и студентов, в том числе и зарубежных. В ее работе также приняли участие ректор Новосибирского государственного медицинского университета профессор Игорь Маринкин и директор учреждения здравоохранения Московской области "Научно-исследовательский клинический институт детства" Нисо Одинаева.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Мероприятие стало не только данью памяти героям прошлого. Подвиг военных медиков послужил вдохновляющим примером для нынешнего поколения представителей самой гуманной профессии и будущих специалистов медицинского профиля.

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Андрей Дюсупов
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