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21:16 13.04.2022

Александр Бублик покидает «Мастерс» в Монте-Карло, не доиграв матч

Теннис Победа 2 круг Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог обыграть во втором круге грунтового «Мастерса» в Монако одного из сильнейших испанских теннисистов Пабло Каррено Бусту, сообщает Zakon.kz.

Соперник Александра Бублика входит в топ-20 мирового рейтинга, и на данных соревнованиях получил от организаторов 13 номер посева. Несмотря на авторитет испанца и его местоположение в рейтинге, казахстанский теннисист сумел дать бой сопернику и даже был близок к победе. Шанс был при счете - 6:4, 5:4 на подаче Бублика. Но в решающий момент Александр сделал ряд двойных и ненужных ошибок, которые привели к поражению во второй партии.

В третьем сете, проиграв свою подачу в седьмом гейме, при счете 4:3 в пользу испанского теннисиста, Бублик по неизвестным причинам отказался от продолжения борьбы. В итоге дальше проходит Пабло Каррено Буста.

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