Жителей села в ЗКО эвакуировали из-за прорыва плотины в России

Под угрозой затопления оказался поселок Чинарево в ЗКО из-за размытия плотины в России, сообщает «КТК». Водохранилище находится всего в 14 километрах от поселка на территории Оренбургской области.

Новость по теме В ЗКО опасаются затопления из-за размыва плотины в Оренбургской области

Спасатели приняли решение срочно эвакуировать всех жителей села. Пожилых людей и женщин с детьми вывозили автобусом. Всю ночь они провели в школе села Январцево.

К счастью, вода не зашла в дома, но от некоторых остановилась буквально в сантиметрах. Вокруг строений уложили тысячи мешков с песком.

Вода пришла в поселок со всех сторон, это если взять северные части, с восточной части и с западной части. И с восточной части вода обошла поселок и обратно зашла через южную часть. И того получается, поселок полностью был окружен водой. Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов

Объем Пустобаевского водохранилища – 8 миллионов кубометров, ширина прорыва плотины – 7-8 метров, и оперативно устранить его не получилось.

Уровень воды начал падать, людям разрешили вернуться домой. Спасатели рекомендовали жителям села быть начеку и в случае угрозы снова эвакуироваться.