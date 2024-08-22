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Жителей села в Кыргызстане эвакуировали из-за прорыва озера

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
В селе Туура-Суу Тонгского района Кыргызстана спасатели эвакуировали жителей из-за риска наводнения, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации МЧС КР, 21 августа прорыв высокогорного озера Зиндан привел к увеличению объема воды, что вызвало угрозу наводнения в Тонгском районе Иссык-Кульской области в селе Туура-Суу, принадлежащем сельскому округу Б. Мамбетова.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям №38 района Тонг немедленно приступили к работе, обеспечив безопасность местных жителей.

"Спасатели предупредили местные власти об эвакуации жителей участка Балык-Завод и села Туура-Суу поселкового района Кун-Восточный в безопасное место и приступили к отводу воды".МЧС КР

Эти действия стали возможны благодаря регулярному мониторингу высокогорных озер, проводимому Департаментом мониторинга Министерства образования и культуры. В ходе наблюдений специалисты выявили, что уровень воды в озере 1-й категории "Подземелье" в районе Тонг начал опасно подниматься. Предупредив соответствующие службы за две недели до прорыва, а также сообщив, что озеро выйдет из берегов 19 августа, спасатели смогли смоделировать возможное направление паводка и заранее подготовиться к эвакуации.

"Сотрудники УЧС Тонгского района совместно со службами гражданской обороны временно перевезли в безопасное место в Тура-Суу и Рыбзаводе в общей сложности 490 человек из сел и с участка "Внутри Тонга", была поставлена ​​на дежурство инженерная техника".МЧС КР

Слаженная работа всех служб помогла избежать трагедии и сохранить жизни людей.

18 августа 2024 года в Иссык-Кульской области из-за проливных дождей возникла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой закрытие нескольких автомобильных дорог и введение усиленного режима работы экстренных служб.

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