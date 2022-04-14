В Алматы временно ограничат движение на двух улицах

С 22:00 16 апреля до 6:00 17 апреля в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина. ТОО «Алматинские тепловые сети»

По данным АТС, временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия), проходящих под проезжей частью.