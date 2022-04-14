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09:32 14.04.2022

В Алматы временно ограничат движение на двух улицах

ремонт, ограничение движения Фото: pixabay
С 16 по 17 апреля в Бостандыкском районе Алматы на восемь часов ограничат движение на перекрестке улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина. Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.
С 22:00 16 апреля до 6:00 17 апреля в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина.ТОО «Алматинские тепловые сети»

По данным АТС, временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия), проходящих под проезжей частью.

Отнеситесь с пониманием к временным неудобствам и заранее продумайте пути объезда данного участка.ТОО «Алматинские тепловые сети»
Анастасия Московчук
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