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Общество

На двух улицах Алматы до осени ограничат движение

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Бостандыкском районе Алматы частично ограничат движение на двух улицах до 1 сентября 2025 года. Об этом рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 9 июня 2025 года, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе заменят порядка 2,7 км теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1984 году.

"В связи с этим на двух улицах города временно ограничат движение автотранспорта. С 10 июня по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на ул. Ходжанова – от ул. Гагарина до ул. Жарокова, а также на ул. Жарокова – от ул. Ходжанова до ул. Дунаевского в южном направлении".ТОО "Алматинские тепловые сети"

При этом движение в северном направлении будет организовано в обоих направлениях.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Как заверили в компании, в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских садов, 2 медицинских учреждений и 27 других объектов.

Жителей и гостей Алматы попросили проявить понимание к временным неудобствам.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:15
В Алматы 7 и 8 июня введут ограничения на крупных проспектах: причем тут группа Ay Yola

Ранее сообщалось, что в Алматы с 9 по 27 июня 2025 года проведут второй этап испытаний теплосетей. В связи с этим жителей и гостей южной столицы в течение трех недель призвали соблюдать меры предосторожности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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