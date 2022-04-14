В Китае зафиксировали антирекорд по заразившимся COVID-19

Как сообщает ТАСС, наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573 человека) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325 человек).

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, у более чем 3 тыс. заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19. Среди основных признаков болезни — повышенная температура, кашель, недомогание.

Остальные 26 391 человек являются бессимптомными носителями заболевания, из них 73 прибыли из-за границы, 26 318 случаев зафиксированы внутри страны. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР