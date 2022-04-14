11:38 14.04.2022
В Китае зафиксировали антирекорд по заразившимся COVID-19
Фото: pixabay
Власти Китая за минувшие сутки выявили 29 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало новым максимумом с начала пандемии, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573 человека) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325 человек).
По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, у более чем 3 тыс. заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19. Среди основных признаков болезни — повышенная температура, кашель, недомогание.
Остальные 26 391 человек являются бессимптомными носителями заболевания, из них 73 прибыли из-за границы, 26 318 случаев зафиксированы внутри страны.Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР