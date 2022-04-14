Информацию по распространению сибирской язвы опровергли в Туркестанской области

Аудиозапись касательно сибирской язвы, распространяемая в последние дни через мессенджер WhatsApp, не соответствует действительности. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области

Сибирская язва выявлена у двух жителей Тюлькубасского района Туркестанской области. В настоящее время один из них находится на лечении в Акмолинской области, один — в Туркестанской области. Состояние пациентов стабильное, скоро их выпишут из больницы.

А мясо больных животных не было закуплено в Туркестанской области, по словам больных, мясо привезли с Жамбылской области. Следственно-проверочной работой по вопросам, у кого именно и где было приобретено мясо, занимаются компетентные органы. Просим не доверять аудиозаписям, распространяемым неизвестными гражданами. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области

Департамент призвал жителей области приобретать мясо и мясную продукцию только в проверенных местах с ветеринарной справкой.