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11:06 14.04.2022

Информацию по распространению сибирской язвы опровергли в Туркестанской области

сибирская язва Фото: Zakon.kz
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области опровергли информацию, которая активно распространяется через мессенджер WhatsApp, относительно сибирской язвы, передает Zakon.kz.
Аудиозапись касательно сибирской язвы, распространяемая в последние дни через мессенджер WhatsApp, не соответствует действительности. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области

Сибирская язва выявлена у двух жителей Тюлькубасского района Туркестанской области. В настоящее время один из них находится на лечении в Акмолинской области, один — в Туркестанской области. Состояние пациентов стабильное, скоро их выпишут из больницы.

А мясо больных животных не было закуплено в Туркестанской области, по словам больных, мясо привезли с Жамбылской области. Следственно-проверочной работой по вопросам, у кого именно и где было приобретено мясо, занимаются компетентные органы. Просим не доверять аудиозаписям, распространяемым неизвестными гражданами. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области

Департамент призвал жителей области приобретать мясо и мясную продукцию только в проверенных местах с ветеринарной справкой.

Ирина Лукичева
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