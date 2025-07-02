Официальные источники прокомментировали информацию о завозе сибирской язвы в Астану

В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства 2 июля 2025 года прокомментировали распространяющуюся информацию о вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем" в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилась информация о том, что якобы в столицу завезли зараженное мясо.

"На сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку – поводов для беспокойства нет", – прокомментировали в комитете.

Там отметили, что в Атбасарском районе, где ранее регистрировали единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция.

"Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры. Призываем граждан доверять только официальным источникам – Министерству сельского хозяйства и Комитету ветеринарного контроля и надзора. Распространение ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – предупредили казахстанцев.

30 июня 2025 года стало известно, что в Атбасарском районе Акмолинской области выявили случаи заражения людей сибирской язвой.