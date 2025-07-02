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Общество

Официальные источники прокомментировали информацию о завозе сибирской язвы в Астану

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 17:22 Фото: Zakon.kz
В Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства 2 июля 2025 года прокомментировали распространяющуюся информацию о вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем" в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилась информация о том, что якобы в столицу завезли зараженное мясо.

"На сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку – поводов для беспокойства нет", – прокомментировали в комитете.

Там отметили, что в Атбасарском районе, где ранее регистрировали единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция.

"Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры. Призываем граждан доверять только официальным источникам – Министерству сельского хозяйства и Комитету ветеринарного контроля и надзора. Распространение ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – предупредили казахстанцев.

30 июня 2025 года стало известно, что в Атбасарском районе Акмолинской области выявили случаи заражения людей сибирской язвой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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