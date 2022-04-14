Торжественное вручение аттестатов пройдет в стенах школ в Казахстане

Шолпан Каринова отметила, что в конце учебного года традиционно проводятся два мероприятия — последний звонок 25 мая и по завершении итоговой аттестации 11-х классов — торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании.

Эти два мероприятия традиционные. Они, как и во все прошлые годы, состоятся в обозначенные сроки. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова

Каринова также сообщила, что Минобразования готовит рекомендации по формату их проведения.