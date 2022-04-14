12:41 14.04.2022
Торжественное вручение аттестатов пройдет в стенах школ в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в кулуарах Сената заявила, что в этом году торжественное вручение аттестатов обязательно состоится в школах, передает корреспондент Zakon.kz.
Шолпан Каринова отметила, что в конце учебного года традиционно проводятся два мероприятия — последний звонок 25 мая и по завершении итоговой аттестации 11-х классов — торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании.
Эти два мероприятия традиционные. Они, как и во все прошлые годы, состоятся в обозначенные сроки. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова
Каринова также сообщила, что Минобразования готовит рекомендации по формату их проведения.
Еще есть полтора месяца до завершения учебного года. Мы эти рекомендации подготовим, озвучим так, чтобы наши коллеги и СМИ об этом знали. Это ежегодно проводимые мероприятия. Просто в прошлые годы были ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому в офлайн-режиме проводить мероприятия не могли, а в этом году торжественное вручение аттестатов обязательно пройдет в стенах организаций образования. Шолпан Каринова