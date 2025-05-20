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Общество

Даты вручения аттестатов в школах Казахстана назвали в Минпросвещения

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства 20 мая 2025 года рассказал, когда состоится вручение аттестатов в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минпросвещения, в текущем учебном году обучение завершают около 3,9 млн школьников. Из них 391 тыс. – учащиеся начальных классов, а 364 тыс. – обучающиеся в основной школе.

"217 тыс. детей являются выпускниками школ, претендентов на знак "Алтын белгі", как и в предыдущие годы, не более 5%. Учебный год планируется завершить проведением единых классных часов "Білімім – Отаныма". Кроме того, по решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!", запланировано на 23 или 24 мая", – озвучил Гани Бейсембаев.

Торжественная церемония вручения аттестатов, как уточнил министр, назначена на 18-20 июня, а итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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