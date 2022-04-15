15 апреля День Козы Корпеш и Баян Сулу: обряд венчания в разных культурах

В Казахстане в качестве альтернативы международному празднику всех влюбленных — Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля, — была предложена дата — 15 апреля, посвященная легендарным Козы Корпеш и Баян Сулу.

В праздник всех влюбленных в Казахстане принято вспоминать красивую, но трагическую историю любви и верности джигита Козы Корпеш и красавицы Баян. Красота и сила их чувств преодолели мрак смерти. Свет любви, оставленный двумя сердцами, вдохновлял акынов, драматургов, этнографов и историков всех времен и многих народов. Да и сейчас тема любви Козы Корпеш и Баян Сулу актуальна среди молодежи, являясь образцом настоящих, искренних отношений.

Некоторые пары проводят и обряд венчания, чтобы зафиксировать свой семейный союз перед Всевышним. Наиб-имам Бостандыкской районной мечети «Байкен» Алматы Нурболат Дуйсебаев рассказал о том, как в исламе проводится обряд никях. Совершать его следует только по окончании священного месяца Рамадан.

Проводя никях в мечети, мусульманин и мусульманка берут на себя ответственность перед создателем друг за друга и за свою семью, за то потомство, которое они родят и воспитают. Никях как обряд установления брачных отношений, регистрации новой семьи является исламским обрядом, предназначенным только для мусульман. Наиб-имам Нурболат Дуйсебаев

Для проведения мусульманского свадебного обряда необходимо обоюдное согласие жениха, невесты и их родителей, а также присутствие свидетелей — двоих мужчин, либо одного мужчины и двух женщин, так как в исламе один голос мужчины приравнивается к голосам двух женщин.

Во время никях определенные фразы произносят жених и опекун невесты. Опекун должен произнести: «Я выдал за тебя замуж…», а жених должен сказать: «Я женился на…» или «Я принимаю брак…». Необязательно, чтобы начинал опекун невесты, можно начинать и жениху. Только после никяха бракосочетание будут считать совершенным. Затем происходит обряд «зифаф», или передача невесты в дом жениха, после чего следует свадебное торжество, то есть «валима» и «урс». Нурболат Дуйсебаев

Настоятель храма архистратига Михаила в селе Тургень Алматинской области Иеромонах Варсонофий (Ларионов) сообщил, что в православии вступать в церковный брак можно не один раз, а целых три, и с разными партнерами. Разумеется, перед этим предыдущий брак должен быть развенчан.

Разница в том, что второе и третье таинства длятся меньше, чем самое первое. Нельзя венчаться по вторникам, четвергам, субботам и в дни накануне больших православных праздников. Конечно, и в дни Великого поста совершать таинство брака тоже запрещено. Пост – это духовное воздержание, когда мы учимся ограничивать себя. Ведь после венчания что обычно следует? Гости, веселье, яства, спиртное. На полный желудок духовность не пойдет. Иеромонах Варсонофий (Ларионов).

Венчаться можно не всем. Запрещено таинство некрещеным людям, а также мужу и жене, имеющим разные вероисповедания. Все дело в том, объяснил священник, что супруги смотрят на бога с разных сторон. И не во всех религиях венчание является таинством. Например, у протестантов это обряд.

Развенчивать, признал священнослужитель, тоже нередко приходится. Как правило, это довольно молодые пары. Серьезными причинами для расторжения церковного брака являются наркомания, алкоголизм, игромания и измены.

Лучше, конечно, простить. Но если это невозможно, то семья должна прекратить существование. Иеромонах Варсонофий (Ларионов)

По данным Министерства юстиции РК, в Казахстане за два первых месяца 2022 года, с января по конец февраля, зарегистрировано 1648 браков. Это на 300 регистраций больше, чем в прошлый ковидный год.

Всего с начала 2022 года в республике было подано 23 394 заявления на регистрацию бракосочетания.