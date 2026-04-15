День влюбленных Козы Корпеш – Баян Сулу отмечают в Казахстане

15 апреля в Казахстане отмечают особенный праздник – День влюбленных, посвященный героям древнего эпоса "Козы Корпеш – Баян Сулу". Это глубокий культурный символ, отражающий душу народа, его представления о любви, верности и чести. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Любовь, пережившая века

История Козы Корпеша и Баян Сулу – это живая поэма о любви, которая звучит сквозь века. Ее нередко сопоставляют с трагедией Ромео и Джульетты, однако казахская история глубже укоренена в степной философии, где честь слова и верность чувствам ценятся выше самой жизни.

Все начинается почти как в сказке – с надежды и светлого обещания. Два друга Карабай и Сарыбай клянутся породниться. Если судьба подарит им сына и дочь, их дети станут супругами. Это обещание звучит, как песня степи, но как и принято, с печальным финалом. Сначала судьба соглашается с ними. В их семьях рождаются Козы и Баян, два имени, которым суждено стать символами любви. С самого начала кажется, что их путь уже начертан, но как и в любой великой истории, на этом пути появляются препятствия.

Карабай, поддавшись страхам, решает увести сына подальше от Баян, которая по пророчеству могла стать причиной смерти Корпеша. Но никто не властен над судьбой. Именно здесь рождается настоящая сила этой истории. Баян – воплощение внутренней стойкости. Ее любовь к Козы не гаснет под давлением обстоятельств, не меркнет перед угрозами и не склоняется перед чужой волей. Это чувство становится ее осознанным выбором и судьбой.

Любовь Козы и Баян выстраданная, как это часто и бывает. Она проходит через испытания, предательство и разлуку, оставаясь чистой и непоколебимой, но, к сожалению, посмертно. И именно в этом ее величие. Ведь все мы знаем, что настоящие чувства требуют мужества.

И потому эту историю по праву можно считать гимном любви, который не исчезает даже тогда, когда рушится все вокруг. Любовь, которая становится легендой и остается жить в сердцах людей, как вечное напоминание о том, что истинные чувства не подвластны ни времени, ни судьбе.

Праздник с национальным колоритом

С 2011 года 15 апреля официально закрепился как казахстанский День влюбленных. В отличие от западного Дня святого Валентина, этот праздник наполнен национальным смыслом и исторической глубиной. Он не заимствован, а рожден из собственной культуры.

Сегодня этот день становится все более популярным, особенно среди молодежи. Но его суть выходит за рамки романтических признаний и подарков.

Это повод задуматься: Что такое настоящая любовь?

Готовы ли мы к ответственности, которую она несет?

Умеем ли мы любить искренне?

Влюбленные в этот день признаются в чувствах, дарят символические подарки, пишут письма и стихи. Но главное, они обращаются к своим корням, открывая для себя богатство казахского фольклора.

В мире, где чувства все чаще мелькают, как сторис, исчезающие через сутки, история Козы Корпеша и Баян Сулу звучит как упрямый голос степи, который невозможно заглушить шумом трендов. Сегодня, к сожалению, любовь нередко пытаются измерить цифрами: количеством лайков, реакций, подписчиков. Она становится похожей на яркую витрину, аккуратно оформленную, но холодную, как стекло. В таком мире легко перепутать настоящее чувство с его отражением, принять мимолетный интерес за глубину, а красивую обертку за искренность чувств.

Но любовь Козы и Баян из другого мира. Она не вспыхивает мгновенно, как искра, чтобы так же быстро погаснуть. Она растет, как степная трава. Так же медленно, упрямо, пробиваясь сквозь ветер, холод и засуху. Ее нельзя купить, нельзя ускорить, нельзя подстроить под выгоду.

Их история напоминает: любовь не терпит суеты. Она не рождается из расчета и не живет в кошельке. Она требует времени, как требует его дорога до места назначения. Требует тишины, чтобы услышать другого. В эпоху пластиковых отношений, где чувства подстраиваются под алгоритмы, особенно важно помнить, что любовь – это общие интересы, взгляды на жизнь и желание одолевать проблемы, держась за руки. Это ежедневный труд, почти незаметный со стороны, но настоящий.

И пока в мире есть хотя бы двое, кто выбирает друг друга не на время и не из личной выгоды, в любви все еще остается смысл. И из таких легенд, как Козы Корпеш и Баян Сулу, превращается в реальность.