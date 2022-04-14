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13:41 14.04.2022

Обмелевший Каспий в очередной раз сняли на видео

проблема, экология, Каспий Фото: Скриншот видео
Каспий резко отступил от берегов в Актау. Жители региона с тревогой сообщают об экологической проблеме, передает Zakon.kz.

Видеограф Нуркен Тажибай побывал в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. И, как отмечено в публикации «Лада», сообщил, что вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.

Спасти Каспийское море, - отметил Нуркен Тажибай в подписи к видео.

Это уже не первые видео про обмеление моря. Неделей ранее активист Азамат Сарсенбаев также затронул данную экологическую проблему.

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Стоит отметить, что уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года. 

Анастасия Московчук
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