Обмелевший Каспий в очередной раз сняли на видео

Видеограф Нуркен Тажибай побывал в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. И, как отмечено в публикации «Лада», сообщил, что вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.

Спасти Каспийское море, - отметил Нуркен Тажибай в подписи к видео.

Это уже не первые видео про обмеление моря. Неделей ранее активист Азамат Сарсенбаев также затронул данную экологическую проблему.

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Стоит отметить, что уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года.