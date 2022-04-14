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Законодательство РК
14:00 14.04.2022

У министерства национальной экономики появятся новые функции

изменены функции министерства нацэкономики Фото: primerminister.kz
С 1 января 2023 года у Министерства национальной экономики РК появятся новые функции, которые утверждены постановлением правительства Казахстана от 11 апреля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, это:

  • формирование и ведение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства;

  • разработка правил ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства;

  • выработка предложений по определению сфер регулирования предпринимательской деятельности, регуляторные акты которых подлежат включению в реестр обязательных требований в сфере предпринимательства;

  • разработка и утверждение правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками.

Также постановлением изменен Регламент правительства и Типовое положение об экспертных советах по вопросам частного предпринимательства.

Лариса Черненко
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