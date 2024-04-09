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У Министерства национальной экономики появились новые функции

У Министерства национальной экономики появились новые функции, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:16 Фото: МНЭ РК
Принято постановление правительства от 3 апреля 2024 года, которым вносятся дополнения, касающиеся вопросов Министерства национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение о Министерстве национальной экономики дополнено несколькими подпунктами следующего содержания:

  • согласование условий осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • согласование правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • согласование правил проведения мониторинга гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта и финансового состояния Экспортно-кредитного агентства Казахстана, которое имеет государственную гарантию по поддержке экспорта, определяемых центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Постановление вводится в действие с 9 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что для Экспортно-кредитного агентства определили условия работы.

23 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новых мерах поддержки экспортеров.

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