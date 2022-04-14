Образование новых областей в Казахстане: правительству поручили разработать смету

Комиссия продолжает работу, пока еще нет указа о создании трех новых областей и реорганизации в целом шести областей. После назначения новых акимов областей дальше работа будет продолжаться. Сейчас ведется также параллельно работа по формированию штата акиматов и территориальных подразделений, центральных госорганов. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

При этом глава МНЭ добавил, что есть заявки от различных центральных госорганов и местных по увеличению штата.

Но мы сейчас исходим из того, чтобы к этому подходили ограниченно. Потому что слишком увеличивать штат госслужащих чревато, все это упирается в деньги, и есть много организационных вопросов, которые быстро не решаются. Постоянная работа ведется, окончательные цифры у нас будут ясны после полного формирования областей. Соответственно, если какая-то сумма будет нужна из центра, из республиканского бюджета, на это будут предоставляться средства, возможно, из разных источников, возможно, при уточнении, возможно, при втором уточнении и на следующий год. Алибек Куантыров

По словам министра, смета еще не ясна, сколько потребуется средств. В целом, перед правительством поставлен срок – до конца первого полугодия эту работу завершить.

Причем мы эту работу проводим в принципе заранее на два месяца. У нас есть время, дополнительно все это будет просчитано и, соответственно, будут внесены соответствующие бюджетные заявки при необходимости. Алибек Куантыров

11 апреля Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей.