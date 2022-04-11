17:12 11.04.2022
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Фото: gov.kz
11 апреля под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве, передает Zakon.kz.
В рамках заседания комиссии были рассмотрены предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении наименований Абайской, Улытауской и Жетысуской вновь образованным областям.
В Послании народу Казахстана глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обоснования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами. В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения коснутся и Алматинской области.Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев
Необходимо отметить, что переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики.
Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение.
При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента РК.
По итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое направят в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством. Пресс-служба Министерства культуры и спорта
Ранее Республиканской ономастической комиссией уже было дано положительное заключение о переименовании города Капшагай в Кунаев.