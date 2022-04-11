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Законодательство РК
17:12 11.04.2022

Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей

ономастическая комиссия Фото: gov.kz
11 апреля под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве, передает Zakon.kz.

В рамках заседания комиссии были рассмотрены предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении наименований Абайской, Улытауской и Жетысуской вновь образованным областям.

В Послании народу Казахстана глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обоснования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами. В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения коснутся и Алматинской области.Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

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Необходимо отметить, что переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики.

Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение.

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При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента РК.

По итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое направят в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством. Пресс-служба Министерства культуры и спорта

Ранее Республиканской ономастической комиссией уже было дано положительное заключение о переименовании города Капшагай в Кунаев.

Анастасия Стативкина
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