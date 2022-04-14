Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обновил рекорд Лиги чемпионов

До этого Гвардиола добирался до 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». По 8 раз этого успеха добивались Карло Анчелотти («Ювентус», «Реал» и «Милан») и Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал»).

В полуфинале Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» будет играть с «Реалом». Первая игра полуфинала ЛЧ между «горожанами» и «сливочными» пройдет 27 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Ответная игра состоится 4 мая на родной арене королевского клуба «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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